Dislog Group acquiert 100 % du capital du Groupe Venezia Ice

Dislog Group a annoncé l’acquisition de l’intégralité du réseau de distribution de Venezia Ice, Venezia Ice & Bakery, ainsi que de l’usine de fabrication et de préparation alimentaire MCDF.

Cette opération s’inscrit dans la stratégie du groupe visant à renforcer sa Business Unit Food et à consolider son positionnement dans le secteur de la préparation alimentaire.

L’acquisition permet à Dislog Group d’étendre son empreinte dans l’industrie alimentaire. En tant qu’acteur clé de « l’économie de la vie », le groupe développe la fabrication et la distribution de produits d’hygiène, alimentaires et de santé. À travers ses 150 marques, propres ou partenaires, Dislog Group contribue à l’amélioration du quotidien des consommateurs au Maroc et en Europe.

Lire aussi | Sanlam Maroc injecte 150 millions de dirhams dans Dislog Group

Sghir Bougrine, fondateur de Venezia Ice, a souligné que cette transaction marque une nouvelle étape pour son groupe, qui bénéficiera du soutien et de l’expertise de Dislog Group afin de renforcer son positionnement et d’élargir son offre. Il a précisé qu’il assurerait la continuité du management durant les prochaines années pour garantir une transition fluide.

Une stratégie de croissance par acquisition

Moncef Belkhayat, PDG de Dislog Group, a affirmé que cette acquisition s’inscrit dans une stratégie de croissance par acquisition et vise à optimiser les synergies ainsi que les coûts structurels. Il a ajouté que cette opération permet au groupe de renforcer sa résilience et sa capacité de développement dans les secteurs de l’alimentation, de l’hygiène et de la santé.

Lire aussi | La BERD injecte 25 millions de dollars dans le capital de Dislog Group

Les vendeurs ont été conseillés par Julien Leyrit, associé Financial Advisory de Deloitte, tandis que Dislog Group a été accompagné sur le volet juridique par Hilmi Law Firm et sur le volet fiscal par le cabinet Hdid & Associés.

La finalisation de la transaction reste soumise à l’approbation des autorités compétentes, notamment le Conseil de la Concurrence, ainsi qu’à la signature des accords définitifs entre les différentes parties prenantes.